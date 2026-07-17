DAKE\'den Motivasyon Pikniği

Düzce'nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği olan akrediteli arama kurtarma dernekleri arasında yer alan Düzce Arama Kurtarma Derneği(DAKE) yönetimi ile gönüllüleri eğitim ve tatbikatlar geçen yoğunlukta düzenlenen piknikte yorgunluk attı.

Düzce'nin gönüllülerden oluşan ilk afet arama kurtarma derneği olan DAKE, eğitim ve tatbikatlarına bütün hızıyla devam ediyor. Yoğun geçen dönem içinde etkinliklerde düzenleyerek gönüllülerinin motivasyonunu sağlayan DAKE yönetimi geçtiğimiz hafta Gölyaka Kültür Park'ta eğitim ve kaynaşma kampı yapmıştı. Ardından bu defa da piknik etkinliği düzenleyen DAKE yönetimi gönüllülerinin yorgunluk atmasını ve yapılacak eğitim ve tatbikatlarda motive olmasını sağladı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan deprem, sel, orman yangını gibi afetlerde yer alarak birçok insanın yaşama dönmesini sağlayan DAKE gönüllüleri, sıcak atmosferde gerçekleşen etkinlikte yaşadıkları deneyimleri misafirlerle paylaştılar.

Kaynaşma ve motivasyon pikniğinde konuşan Metin Gözütok; "Böylesi etkinlikler, zor zamanlarda omuz omuza verdiğimiz arama-kurtarma faaliyetlerimizin manevi gücünü artırmakta ve bizleri daha da motive etmektedir. Hepinize sağlık, huzur ve nice güzel etkinliklerde bir arada olacağımız nice günler dilerim" dedi.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE