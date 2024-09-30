Dalaman\'da Cumhuriyetin 101. Yıldönümü Kutlamaları İçin Toplantı Yapıldı

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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında, Cumhuriyetin 101. Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Dalaman'da yapılacak kutlama ve etkinlikleri belirlemek üzere toplantı gerçekleştirildi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında, Cumhuriyetin 101. Yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar başladı. 30 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlık yetkilileri, belediye temsilcisi, ilçe jandarma komutanlığı ve emniyet müdürlüğünden temsilciler katıldı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak üzere çeşitli etkinlikler planlandı. Açılış konuşmasında Kaymakam Yakuta, Cumhuriyet'in değerlerine vurgu yaparak, etkinliklerin toplumun her kesimini kucaklaması ve Cumhuriyet bilincinin güçlendirilmesi amacıyla önem arz ettiğini belirtti.

Planlanan etkinlikler arasında, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek olan resmi törenler, yürüyüşler, konserler ve yerel sanatçılar tarafından yapılacak gösteriler yer alıyor. Ayrıca, çocuklar ve gençler için özel yarışmalar düzenlenmesi de gündeme geldi. Toplantının ardından, hazırlık çalışmalarının hızlandırılması ve her detayın titizlikle gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Dalaman'da yaşayan vatandaşların etkinliklere yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Kutlamalar, Cumhuriyet'in getirdiği kazanımların bir kez daha hatırlanması ve kutlanması adına önemli bir fırsat sunacak. - MUĞLA