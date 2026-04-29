Dalaman'da Doğal Gaz Çalışmaları Başladı

(MUĞLA) - Dalaman'da uzun süredir beklenen doğal gaz projesi, Hürriyet Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreniyle başladı. Akmercan Muğla Doğalgaz tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 2027 yılı sonuna kadar ilçede 30 kilometrelik doğal gaz hattının tamamlanması hedefleniyor.

Törene Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Kural ve Rıza Kurt, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Yatırım şehir yaşamına sağlıklı şekilde entegre edilmeli"

Törende konuşan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, doğal gaz yatırımının yalnızca altyapı çalışması olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Kazı çalışmalarının ardından yolların yeniden yapılması, bozulan alanların onarılması ve cadde-sokak düzenlemelerinin önem taşıdığını ifade eden Durmuş, sürecin üstyapı çalışmalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Durmuş, "Bir yatırım yalnızca kazmayı vurmakla değil, şehir yaşamına düzenli ve sağlıklı şekilde entegre edilmesiyle tamamlanır" dedi.

Doğal gaz çalışmalarının vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Başkan Durmuş, üstyapı düzenlemelerinin sürecin en kritik aşamalarından biri olduğunu kaydetti. Durmuş, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen üstyapı çalışmaları bu sürecin en kritik aşamasıdır. Dalaman Belediyesi olarak bu sürecin dışında kalmamız düşünülemez. Çünkü sahada vatandaşımızın karşısına çıkacak, yaşamı normale döndürecek olan kurum belediyemizdir" ifadelerini kullandı.

"Dalaman'da kapsamlı bir dönüşüm süreci yaşanacak"

Doğal gaz altyapısının hayata geçmesiyle ilçede kapsamlı bir dönüşüm süreci yaşanacağını belirten Durmuş, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tüm ekip ve ekipmanlarla sahada olacaklarını söyledi. Başkan Durmuş, projede emeği geçen Valilik, Kaymakamlık, yüklenici firma, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.