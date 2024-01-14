Dalaman Kaymakamı Mahallelerde Vatandaşlarla Buluşuyor

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kaymakam Yakuta Kapukargın Mahallesi'nde Reyhan ve Korkmaz ailelerini ziyaret etti.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşları evlerinde ziyaret ederek misafir olan Kaymakam Yakuta onlarla sohbet ederek dertlerini dinliyor. Son olarak Kapukargın Mahallesi'ne giden Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Reyhan ve Korkmaz ailelerini ziyaret etti. Aile bireyleri ile sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Yakuta, gelen taleplerin imkanlar dahilinde karşılanacağı sözünü verdi. Gerçekleştirilen ziyaretler Kaymakam Yakuta'ya, Emniyet Müdürü Raşit Tosun, Jandarma Komutanı Yzb. Ahmet Kürşat Öncel, SYDV Müdürü Ayhan Aydın ve Kapukargın Mahalle Muhtarı Turan Sarıhan eşlik etti. Aileler Kaymakam Mesut Yakuta'nın kendilerine yapmış olduğu ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. - MUĞLA