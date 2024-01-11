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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta Hükümet Konağı İnşaatını İnceledi - Son Dakika
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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta Hükümet Konağı İnşaatını İnceledi

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, 28 Aralık 2022 tarihinde ihalesi yapılan ve hâlâ devam eden Dalaman Hükümet Konağı'nın inşaatında incelemelerde bulundu. Kaymakam Yakuta, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yeni hükümet konağının en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta Hükümet Konağı İnşaatını İnceledi
11.01.2024 - 14:39,
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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz 10 Nisan 2020 tarihinde yatırım programına alınan ve 28 Aralık 2022 tarihinde ihalesi yapılan Dalaman Hükümet Konağı'nın inşaatı devam ediyor. Çalışmalar aralıksız devam ederken, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta inşaat alnında incelemelerde bulundu. Yeni hükümet konağının en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Kaymakam Yakuta, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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