Dalaman Kaymakamı, Rafting Kampında Dereceye Giren Sporculara Ödüllerini Takdim Etti - Son Dakika
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Yerel

Dalaman Kaymakamı, Rafting Kampında Dereceye Giren Sporculara Ödüllerini Takdim Etti

Dalaman Kaymakamı, Rafting Kampında Dereceye Giren Sporculara Ödüllerini Takdim Etti

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Rafting Temel Eğitim ve Gelişim Kampı'nı ziyaret ederek kamp dahilinde gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

26.04.2024 09:21  Güncelleme: 09:25
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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Rafting Temel Eğitim ve Gelişim Kampı'nı ziyaret ederek kamp dahilinde gerçekleşen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Dalaman Çayı'nda gerçekleşen Rafting Temel Eğitim ve Gelişim Kampı'nı ziyaret etti. Kaymakam Yakuta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kamp dahilinde düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren takımlara ödüllerini verdi.

Kamp, rafting sporuna yeni başlayanlar için temel eğitimlerin yanı sıra, tecrübeli sporcuların becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli aktiviteleri içeriyor. Bu yılki etkinlik, özellikle çocuklar ve gençler arasında büyük bir heyecan oluşturdu.

Ödül törenine, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'nın yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve diğer kurum amirleri de katıldı. Tören, sporcuların başarılarını kutlamak ve onları teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Kaymakam Yakuta, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin sporla iç içe olmalarını ve doğayla bağ kurmalarını önemsiyoruz. Rafting, hem fiziksel hem de zihinsel becerileri geliştiren bir spor. Bu tür kampların gençlerimizin gelişimine katkı sağladığını görmek bizleri mutlu ediyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dalaman Kaymakamı, Rafting Kampında Dereceye Giren Sporculara Ödüllerini Takdim Etti - Son Dakika

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