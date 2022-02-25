Dalyan'da kıyı kenar çalışmaları hızla ilerliyor - Son Dakika
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Dalyan'da kıyı kenar çalışmaları hızla ilerliyor

25.02.2022 16:07
Dalyan'da kıyı kenar çalışmaları hızla ilerliyor

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi, Maraş Caddesi ve Dalyan Sağlık Ocağı önünde geçtiğimiz aylarda başlayan Dalyan Kıyı Kenar Projesinin 1.etabı hızlı bir şekilde ilerliyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi, Maraş Caddesi ve Dalyan Sağlık Ocağı önünde geçtiğimiz aylarda başlayan Dalyan Kıyı Kenar Projesinin 1.etabı hızlı bir şekilde ilerliyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Projenin belirlenen tarihte bitmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkan Uzundemir, "Ekiplerimizin hummalı çalışmaları neticesinde Maraş Caddesi'nde yol altı betonlama ve kaldırım taşı döşeme çalışmaları hızla ilerliyor. Dalyan Sağlık Ocağı önünden Çay Bahçesi istikametine doğru ilerleyen çalışmalarda da büyük ilerlemeler kaydedildi. Maraş Caddesi'ndeki ışıklandırma sisteminin denemesini geçtiğimiz günlerde yaptık. Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. İlçemize ve Dalyan'ımıza değer kazandıracak projemizin 1. etabının belirlenen tarihte bitirilmesi için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Dalyan Kıyı Kenar projemiz ilçemize hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

Dalyan'da kıyı kenar çalışmaları hızla ilerliyor

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Kahramanmaraş, Dalyan, Ortaca, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dalyan'da kıyı kenar çalışmaları hızla ilerliyor - Son Dakika


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