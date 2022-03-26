Dalyan Turizm Geliştirme Platformu kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dalyan Turizm Geliştirme Platformu kuruldu

26.03.2022 15:09
Dalyan Turizm Geliştirme Platformu kuruldu

Muğla Dalyan'da, 11 Sivil Toplum Kuruluşu, Kooperatif temsilcileri ve Dalyan'a emek veren gönüllülerin bir araya gelmesi ile Dalyan Turizm Geliştirme Platformu (DALGEP) kuruldu.

Muğla Dalyan'da, 11 Sivil Toplum Kuruluşu, Kooperatif temsilcileri ve Dalyan'a emek veren gönüllülerin bir araya gelmesi ile Dalyan Turizm Geliştirme Platformu (DALGEP) kuruldu. Platform ile ilgili önümüzdeki günlerde geniş bir açıklama yapılacağı belirtilirken, platform "Master Plan" çerçevesinde, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütülecek.

Muğla Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde, 11 Sivil Toplum Kuruluşu, Kooperatif temsilcileri ve Dalyan'a emek veren gönüllülerin bir araya gelmesi ile Dalyan Turizm Geliştirme Platformu (DALGEP) kuruldu. Bölge turizmini geliştirmek, Dalyan'ı uluslararası bir marka haline getirmek için, güçlerini tek çatıda toplayan platform üyeleri, 'Dalyan'ı sahip olduğu değerleri koruyarak, bölge gelişimine yön veren, yüksek standartlar ile donatılmış, sürdürülebilirliğe önem veren, turizm odaklı bir gelecek oluşturma hedefiyle çalışmalarına başladı.

Toplantıda Platformun Başkanlığına oy birliği ile Ali Mürşit Yağmur seçilirken, yönetim organlarının ve alt çalışma gruplarının oluşturulması, meslek temsilcilerinin geniş katılımı ile 30 Mart Çarşamba günü yapılmasına karar verildi.

Dalyan Turizm Geliştirme Platformu, "Master Plan" çerçevesinde, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütülecek.

Dalyan Turizm Geliştirme Platformunda, Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (DALYAN TUSEV), Dalyan Turizm ve Otelciler Derneği (DOD), Dalyan Özel Yemekli Tekne Taşıyıcılar Kooperatifi, TURSAB Batı Akdeniz BTK Temsilciliği/ Dalyan, Dalyan Minibüs Kooperatifi, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO), Dalyan Tekne Kooperatifi, Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği (Dalyan Dernek), Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (DOKTOB), Dalyan Su Sporları Derneği (DASUSDER), Dalyan Delta Su Sporları Derneği yer alıyor. - MUĞLA

Dalyan Turizm Geliştirme Platformu kuruldu
Dalyan Turizm Geliştirme Platformu kuruldu

YORUMLAR
500
Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, sahiller doldu taştı Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, sahiller doldu taştı Giresun'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor Giresun'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Sivil Toplum Kuruluşu, Kooperatif, Turizm, Dalyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dalyan Turizm Geliştirme Platformu kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Ordu'da heyelan evleri, ahırı ve inekleri yuttu
14:47 Medipol Başakşehir, Galatasaray'la anılan Alexis Beka Beka'nın transferini bitirmeye çok yakın
14:46 Birleşme partisi yapıldı! İşte Survivor All Star'ın merakla beklenen partisinden ilk enstantaneler
14:17 Burak Elmas "Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz" deyince taraftar "İbra etmeyin" çağrısı yaptı
14:06 Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 15:15:27. #1.13#
SON DAKİKA: Dalyan Turizm Geliştirme Platformu kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement