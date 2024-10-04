Damatlıkla 6. Kattan Atlayan Doktor Hayat Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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Yerel

Damatlıkla 6. Kattan Atlayan Doktor Hayat Mücadelesi Veriyor

Samsun'da, kıskançlık yüzünden tartışan doktor damatlık giyip 6. kattan atladı, ağır yaralandı.

04.10.2024 17:25
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Doktor damatlığını giyip 6. kattan atladı

SAMSUN - Samsun'da kendisi gibi aynı hastanede doktor olan eşiyle kıskançlık yüzünden tartışan Dr. A.B.B, damatlık kıyafetini giyerek 6. kattan atladı ve ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Varolpark Sitesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Pratisyen Hekim A.B.B (26), aynı hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor olan eşi İ.P.B ile aralarında kıskançlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Her iki doktor hastanede nöbette oldukları sırada tartışma sonucu bunalıma giren A.B.B, tek başına evine giderek yaklaşık bir yıl önceki düğününde giydiği damatlık kıyafetini üzerine giydi ve evlerinin 6. katındaki balkondan kendini aşağı attı.

Ağır yaralanan doktor, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisi tedavi altına alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Damatlıkla 6. Kattan Atlayan Doktor Hayat Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

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