DAP Başkanı Güray, Oltu’daki Rus Kilisesi’nde uyumayan kütüphane projesini inceledi - Son Dakika
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DAP Başkanı Güray, Oltu’daki Rus Kilisesi’nde uyumayan kütüphane projesini inceledi

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DAP Başkanı Güray, Oltu’daki Rus Kilisesi’nde uyumayan kütüphane projesini inceledi
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DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, Oltu’da Rus Kilisesi’nin uyumayan kütüphaneye dönüştürüleceği alanda inceleme yaptı. Proje, DAP ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Oltu Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, Oltu ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu. Oltu Rus Kilisesinin restorasyon çalışmaları tamamlandığında uyumayan kütüphane dönüştürülüyor.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi ve ilçe protokolüyle birlikte, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Oltu Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilmesi planlanan "Uyumayan Kütüphane" projesinin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu.

Tarihi yapı ve çevresinde gerçekleştirilen incelemelerde, yapılması planlanan yenileme çalışmaları, çevre düzenlemesi ve projenin uygulama süreci ele alındı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte tarihi yapının, modern çalışma alanları ve sosyal donatılarıyla bölge halkına hizmet verecek yeni nesil bir halk kütüphanesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Uyumayan Kütüphane" projesinin Oltu'nun kültürel ve sosyal yaşamına önemli katkı sunacağını belirtti.

Kaynak: İHA
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