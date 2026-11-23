Darende'de Ahmet ve Fatih Karagülle, hastanenin evde sağlık birimine araç bağışladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesinde Ahmet ve Fatih Karagülle, hastanenin Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne araç bağışladı. Bağışlanan aracın teslim protokolü yapıldı; hastane yönetimi, evde sağlık çalışmalarında kullanılacak araç için Karagülle kardeşlere teşekkür etti.
Malatya'nın Darende ilçesinde hayırseverler Ahmet ve Fatih Karagülle, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne araç hibe etti.
Hayırseverler tarafından hastaneye bağışlanan aracın teslim protokolü gerçekleştirildi. Hastane yönetimi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nin çalışmalarında kullanılacak araç desteğinden dolayı Karagülle kardeşlere teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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