Darende\'ye taziye evi yapılacak

Malatya'nın Darende ilçesinde Aşağıulupınar Mahallesi'nde yapılacak taziye evi için Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile iş adamı Mehmet Tunç arasında protokol imzalandı.

İmza protokolünün ardından açıklamada bulunan Başkan Bozkurt, "Aşağıulupınar Mahallesi'nin önemli ihtiyaçları arasında yer alan taziye hizmetlerinin karşılanması için mahallemizin kıymetli iş insanı Mehmet Tunç ile taziye evi yapımı protokolü imzaladık. Bu proje ile birlikte, hemşehrilerimizin acı günlerinde bir araya gelebileceği, taziyelerini daha uygun ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebileceği sosyal bir alan mahallemize kazandırılacaktır" dedi.

İş adamı Mehmet Tunç ise memleketine yaptığı bu katkıdan dolayı memnun olduğunu söyleyerek hayırlı olması temennisinde bulundu. - MALATYA