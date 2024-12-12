Dargeçit'te 'Çiroken Müzikal' Etkinliği Eleştiri Aldı - Son Dakika
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Yerel

Dargeçit'te 'Çiroken Müzikal' Etkinliği Eleştiri Aldı

Dargeçit\'te \'Çiroken Müzikal\' Etkinliği Eleştiri Aldı

Mardin'in Dargeçit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Çiroken Müzikal' etkinliği, 700 bin TL bütçeyle yapılması ve katılımın düşük olması sebebiyle eleştirilere maruz kaldı. Yerel halk, belediyenin bu tür etkinliklere öncelik vermesini sorguladı.

12.12.2024 17:11  Güncelleme: 17:16
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Mardin'in Dargeçit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 27 Kasım'da düzenlenen "Çiroken Müzikal" adlı etkinlik eleştirilere neden oldu.

Yaklaşık 700 bin TL'lik bütçeyle gerçekleştirilen "Çiroken Müzikal" adlı etkinlik, ekonomik tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde yapılması nedeniyle birçok kesimden tepki topladı. Dargeçitliler, belediyenin önceliklerinde ciddi bir sorun olduğunu ifade ettiler. Mehmet Aslan isimli vatandaş, ilçede birçok alanda hizmete ihtiyaç varken belediyenin önceliğini bu tür etkinliklere vermesini eleştirdi. Belediyenin harcamalarında şeffaf olmasını isteyen Aslan, etkinlikte salonun yarısından fazlasının boş kaldığını söyledi.

Etkinlikle ilgili Dargeçit Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ise salonun boş olmasından dolayı sadece sahne görsellerinin paylaşıldığı görüldü. Etkinliğe Dargeçit Belediye Başkanı Asya Gezer, Mazıdağı Belediye Başkanı Kudret Uçuk ve eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demir ile DEM Parti üyeleri katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dargeçit'te 'Çiroken Müzikal' Etkinliği Eleştiri Aldı - Son Dakika

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