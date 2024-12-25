Darıca Belediye Başkanı Bıyık, Umre Ziyareti İçin Yolculuğa Çıkanları Uğurladı

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, umre ziyareti için kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşları uğurladı.

Umre ziyareti yapacak olan vatandaşlar için düzenlenen uğurlama programına AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan ile birlikte katılan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. Vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Bıyık, "Bugün çok kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Allah yapacağınız ibadetleri kabul ve hayırlı etsin. Sağlıklı bir şekilde kutsal topraklara gidip yine sağlıklı bir şekilde aramıza dönmenizi umut ediyorum. Allah sizlere bu yolculuğu nasip etti. İnşallah, gidemeyenlere de nasip eder. Hepinizin yolu açık olsun. Orada hem ülkemiz hem de ilçemiz için dua etmenizi diliyoruz. Kutsal yolculukta rabbim herkesin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin inşallah" dedi.

Uğurlama töreninde ailelerin heyecanına ortak olan Başkan Bıyık, okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından umre yolcularıyla vedalaştı. - KOCAELİ