Darıca Belediyesi Hilal Bahçe Sosyal Tesisi\'ni Yeniledi

Darıca Belediyesi, ilçe halkının yoğun olarak kullandığı sosyal alanları yenileme çalışmaları kapsamında, Dudayev Sahili'ndeki Hilal Bahçe Sosyal Tesisi'ni modern bir görünüme kavuşturdu.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, tesisteki oturma alanları ve çevre düzenlemesi baştan sona yenilendi. Peyzaj çalışmalarıyla tesise doğayla uyumlu yeşil bir konsept kazandırıldı. Özellikle yaz aylarında sahilde vakit geçiren vatandaşlar ve çocuklu aileler için daha ferah ve konforlu bir dinlenme alanı oluşturulması hedeflendi. Yenilenen tesis, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş memnuniyetini esas alan projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projelere öncelik veriyoruz. Hilal Bahçe Sosyal Tesisi'ni sadece fiziksel olarak yenilemedik, aynı zamanda halkımızın burada huzurla vakit geçirebileceği, ailece dinlenebileceği bir alan haline getirdik. Darıca'yı güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ