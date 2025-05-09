Darıca Belediyesi\'nden 5. Sınıf Öğrencilerine Ücretsiz Hayvanat Bahçesi Ziyareti

Darıca Belediyesi, her yıl ilçe genelindeki 5. sınıf öğrencilerini ücretsiz olarak Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne götürüyor.

Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında ilkokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik geçtiğimiz yıllarda Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı ile işbirliği protokolü imzalayarak uygulama başlatmıştı. Hayata geçirilen protokolle birlikte ilçe genelindeki tüm okullarda 5. sınıflarda okuyan yaklaşık 3 bin 500 öğrenci ücretsiz olarak Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na götürülüyor. Çocuklara hayvan ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla başlatılan proje ile çocuklar hem hayvanat bahçesini geziyor hem de hayvanlar ve bitkiler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. - KOCAELİ