Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri Vatandaşların Buluşma Noktası - Son Dakika
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Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri Vatandaşların Buluşma Noktası

Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri Vatandaşların Buluşma Noktası

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal tesislerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

12.08.2024 14:26  Güncelleme: 14:27
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sosyal tesislerimizi vatandaşlarımıza yakışır mekanlar yapmak için özen gösterdik. Tesislerimize gelen vatandaşlarımızın yüzlerinin güldüğünü görmek, onları mutlu görmek, memnun olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Darıca Belediyesi'nin sosyal tesisleri vatandaşların buluşma adresi olmaya devam ediyor. Huzurlu ortamı, güler yüzlü hizmeti ve indirimli fiyatları ile vatandaşların vazgeçemediği mekanlar olan Darıca Belediyesi'nin sosyal tesisleri özellikle hafta sonları adeta dolup taşıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman sosyal tesislerde aileleriyle keyifli vakit geçiren vatandaşları ziyaret ederek, sohbet ediyor.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte sosyal tesisleri ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla hem sohbet etti hem de talep ve önerilerini dinledi. Sosyal tesisleri vatandaşların kendi tesisi olarak gördüklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sosyal tesislerimizi vatandaşlarımıza yakışır mekanlar yapmak için özen gösterdik. Tesislerimize gelen vatandaşlarımızın yüzlerinin güldüğünü görmek, onları mutlu görmek, memnun olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri Vatandaşların Buluşma Noktası - Son Dakika

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