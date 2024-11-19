Darıca'da Modern Aile Sağlık Merkezi İnşaatında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika
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Darıca'da Modern Aile Sağlık Merkezi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Darıca\'da Modern Aile Sağlık Merkezi İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi Mahallesi'nde eski aile sağlık merkezi yerine modern bir kompleks inşa ediyor. Proje, 7 poliklinik ve çok amaçlı salonlarla sağlık ve kültür hizmeti verecek.

19.11.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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Darıca'da geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan modern Aile Sağlık Merkezi ve KİGEM binasında sona yaklaşıldı.

Eskimiş bir yapı haline gelen Abdi İpekçi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'ni yıkarak yerine modern bir kompleks inşa etme sözü veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Geçtiğimiz aylarda çalışmaların başladığı Aile Sağlığı Merkezi ve KİGEM binasında son aşamaya gelindi. sağlık ve kültür kompleksine dönüşecek olan projeyi inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

En kısa sürede mahalleye ve ilçeye yakışan yeni bir kompleks inşa edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İlçemize bir yandan yeni eserler kazandırırken bir yandan da riskli binalarımızı dönüştürerek vatandaşlarımıza daha güvenli hizmet alanları oluşturuyoruz. Eskiyen ve riskli hale gelen sağlık merkezimizi yenilemek için vatandaşlarımıza sözümüz vardı. Yıkımını gerçekleştirerek çalışmalara başlamıştık. Projenin hangi aşamada olduğunu yerinde görmek için ekibimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Toplam 550 metrekare inşaat alanından oluşan Abdi İpekçi Aile Sağlığı ve KİGEM binamızda 7 poliklinik, 7 derslikli KİGEM, çok amaçlı salon, etüt kütüphanesi ve fuaye alanlarının da yer alacağı modern bir kompleks inşa edeceğiz. Çocuklar, kadınlar, gençler başta olmak üzere 7'den 70'e herkese hitap edecek ve adeta mini bir sağlık ve kültür kompleksi olarak hizmet verecek olan Abdi İpekçi Aile Sağlığı Merkezi ve KİGEM binası mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca'da Modern Aile Sağlık Merkezi İnşaatında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika

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