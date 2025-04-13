Darıca\'da Okullarda Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikat Gerçekleştirildi

Darıca'daki 11 okulda afet farkındalık eğitimi ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Darıca Belediyesi Afet İşleri Şube Müdürlüğü ile birlikte ilçede bulunan 11 okulda eğitim gerçekleştirdi. Uzman eğitmenler, öğretmenleri muhtemel bir afet durumuna hazırlamak amacıyla tahliye tatbikat eğitimi, öğrencilere ise afet farkındalık eğitimleri verdi. Eğitimlere bin 194 öğretmen ve 8 bin 114 öğrenci katıldı.

Eğitimlerde, öğretmenlere afet anında, öncesinde ve sonrasında alabilecekleri önlemler, ailelerini koruma yolları ve güvenli alanlar hakkında bilgiler verildi. Eğitimler sonunda okullarda deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında öğretmenler hem kendileri hem öğrencileri hem de aileleri için afet ve acil durumlara karşı almaları gereken tedbirleri uygulama fırsatı buldu. - KOCAELİ