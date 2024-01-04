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Darıca Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Darıca Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu'nda faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı CHP grubu ile birlikte ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sokak hayvanlarına güvenli barınak sağlayan alan, hayvanseverler tarafından da beğeni topladı.

Darıca Belediye Başkanı Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı\'nı ziyaret etti
04.01.2024 - 16:44,
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu'nda faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı CHP grubu ile birlikte ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Darıca Belediyesi ve Darıca Hayvanseverler Derneği işbirliğinde Bayramoğlu'nda faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Etrafı çitlerle çevrilen ve beslenme noktaları ile barınakların inşa edildiği Doğal Yaşam alanı, sokak hayvanları için güvenli barınağa dönüştürüldü. Darıca Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibinin de düzenli olarak gıda ve sağlık desteği verdiği alan hayvanseverler tarafından da beğeni topladı. Darıca Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında CHP grubunun önergeyle bilgi istemesi sonrası CHP'li meclis üyelerini alanı gezmeye davet eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, meclis üyeleri ve hayvanseverlerle birlikte Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı gezerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Sokaklardaki can dostlarımız daha güvenli bir ortama kavuştu"

Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında daha güvende olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Sokaklardaki can dostlarımız faaliyete geçirdiğimiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nda daha güvenli bir ortama kavuştu. Sokaklarda araba çarpması, aç ve susuz kalma gibi bir durumu da ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca bazı saldırgan hayvanların da okula ya da işe giderken vatandaşlarımıza saldırmalarının önüne geçmiş olacağız. Hayvanseverler ve gönüllü arkadaşlarımız da destek veriyor. Ayrıca Darıca Belediyesi olarak bizim ekiplerimiz de sürekli su ve mama desteğinde bulunurken veterinerlerimiz de sağlık kontrollerini yapıyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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