Darıca'da Vatandaşlara Ücretsiz Vücut Analizi Yapılıyor - Son Dakika
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Darıca'da Vatandaşlara Ücretsiz Vücut Analizi Yapılıyor

Darıca\'da Vatandaşlara Ücretsiz Vücut Analizi Yapılıyor

Darıca Belediyesi tarafından vatandaşların daha sağlıklı yaşam sürmesi amacıyla ücretsiz vücut analizleri yapılarak vücutlarındaki kas ve yağ oranlarına göre ilgili spora yönlendiriliyor.

15.08.2024 11:37  Güncelleme: 11:40
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Darıca'da vatandaşların daha sağlıklı yaşam sürmesi amacıyla ücretsiz vücut analizleri yapılarak vücutlarındaki kas ve yağ oranlarına göre ilgili spora yönlendiriliyor.

Darıca Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için "Sağlıklı vücut, sağlıklı yaşam, vücut analizi" projesi başlatıldı. Proje kapsamında yaz mevsimi boyunca haftanın belirli günlerinde kurulan stantlarda uzmanlar tarafından vücut kitle endeksi ölçülen vatandaşların vücutlarındaki kas ve yağ oranları dikkate alınarak ilgili spora yönlendiriliyor. Her hafta farklı mahallelerde uygulanan ve geçtiğimiz hafta Bayramoğlu Balyanoz Koyu'nda gerçekleşen etkinliğin ardından dün akşam da Darıca Millet Bahçesi'nde vatandaşların vücut yaşam analizleri ölçüldü. Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen proje vatandaşların uzmanlar eşliğinde vücut ölçülerinin sağlıklı olup olmadığı belirlenmeye çalışıldı. Katılımcıların vücut endeks ölçüleri alındı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Projeyle ilgili konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Projemizin amacı sağlıklı vücut, sağlıklı yaşam ve vücut analizi projesi. Yaz boyunca farklı mahallelerde Darıcalılarla buluşarak daha çok vatandaşımızın sporla buluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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