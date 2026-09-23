Darıca’da zabıtadan okul kantinlerine sıkı takip - Son Dakika
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Darıca’da zabıtadan okul kantinlerine sıkı takip

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Darıca’da zabıtadan okul kantinlerine sıkı takip
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Darıca’da öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Darıca'da öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için ilçe genelindeki okullarda çalışma başlattı. Bu kapsamda okul kantinlerini denetleyen ekipler, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, satışa sunuluş biçimleri ve gıda güvenliğine uygunluğunu kontrol etti. Kantinlerin genel şartlarını ve hijyen kurallarını da inceleyen ekipler, işletmecilere ilgili mevzuata uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocukların sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda hassasiyetle çalıştıklarını belirtti. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin yanı sıra tükettikleri ürünlerin de güvenilir olmasının önemine işaret eden Bıyık, "Evlatlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi kadar, tükettikleri ürünlerin de güvenilir olması bizim için önemli. Okul kantinlerindeki denetimlerimizi düzenli şekilde sürdüreceğiz. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA
BelediyeZabıtaYerelSon Dakika

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