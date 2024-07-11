Darıdere köyünde yılın ilk asfalt atıldı, ulaşım sorunu çözüldü - Son Dakika
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Darıdere köyünde yılın ilk asfalt atıldı, ulaşım sorunu çözüldü

Darıdere köyünde yılın ilk asfalt atıldı, ulaşım sorunu çözüldü

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere köyünde köylülerin ulaşım sorunu, yılın ilk asfalt serimiyle çözüldü. Köy yollarının bozuk olması nedeniyle sıkıntı yaşayan köylülerin talepleri yetkililere iletilerek sorun çözüldü. Vali Şefik Aygöl'ün katılımıyla gerçekleşen törende köylüler, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

11.07.2024 10:45
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere köyünde yılın ilk asfaltı atılırken, köylülerin ulaşım sorunu da çözülmüş oldu.

Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere Köyünde köylüler köy yollarının aşırı derecede bozuk olması nedeniyle ulaşım noktasında sıkıntı yaşıyorlardı. Talep ve şikayetlerini Köy Muhtarı Habip Güven aracılığıyla yetkililere ileten köylü vatandaşların sesine kulak verilerek sorun çözüldü. Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımlarıyla İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis üyeleri ve ilgili kurum müdürlerinin hazır bulunduğu törenle yılın ilk asfalt serimi Darıdere köyüne yapılmış oldu. Köylüler ulaşım sorununun çözümündeki desteklerinden dolayı Vali Şefik Aygöl'e teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıdere köyünde yılın ilk asfalt atıldı, ulaşım sorunu çözüldü - Son Dakika

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