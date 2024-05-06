Dart'ta Şanlıurfalı gençlerin hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika
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Yerel

Dart'ta Şanlıurfalı gençlerin hedefi Avrupa şampiyonluğu

Şanlıurfa'da dart sporuna ilgi duyan gençler, antrenörleri Halil Durmuş gözetiminde çalışmalarını sürdürerek başarıdan başarıya koşuyor. Milli takıma seçilen sporcular Sevda Nur Gürcü ve Süleyman Can Durmuş, Avrupa'da düzenlenecek olan turnuvalarda ülkemizi temsil edecek. Şampiyonluklar elde eden gençler, hedeflerinde Avrupa şampiyonluğunu taşıyor.

06.05.2024 22:19
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- Dart'ta Şanlıurfalı gençlerin hedefi Avrupa şampiyonluğu

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en genç kenti Şanlıurfa'da dart ile buluşan gençler, başarıdan başarıya koşuyor.

Şanlıurfa'da bulunan spor merkezlerinde yaygınlaşan dart branşını benimseyen gençler, başarıdan başarıya koşuyor. Dart antrenörü Halil Durmuş, gözetiminde çalışmalarını sürdüren genç sporcular, yurt içinde ve Avrupa'da düzenlenen turnuvalarda başarılara imza attı. Milli takıma seçilen sporcu Sevda Nur Gürcü ve Süleyman Can Durmuş, Antalya Kemer'de düzenlenen 5. Ayak Ustalar Turnuvası gençler kategorisinde birinci oldu. Haziran ayında İspanya'da düzenlenecek olan Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak olan Gürcü ve Durmuş, temmuz ayında da Letonya'da yapılacak Gençler Çelik Uçlu Avrupa Dart Şampiyonası'na katılacak. Hedeflerinde Avrupa şampiyonluğu olan gençler, çalışmalarını antrenörleri gözetiminde sürdürüyor.

Dart Antrenörü Halil Durmuş, sporcularıyla milli takımı en güzel şekilde temsil edeceklerini belirterek, "Sporcularımız son katıldıkları turnuvada kızlar ve erkekler kategorisinde şampiyon oldular. Göğsümüzü kabarttılar. Milli takım kafilesinde yer almaya hak kazandılar. Önümüzdeki ay İspanya'da düzenlenecek olan Elektronik Dart Şampiyonası ve bir sonraki temmuz ayında yapılacak olan Stil Dal Avrupa Şampiyonası'nda gençlerimiz ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler. Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz" dedi.

Sporcu Sevda Nur Gürcü, Avrupa şampiyonasında şampiyon olmak istediklerini ifade ederek, "Bundan önceki turnuvada şampiyonluklar getirdim. Genç kızlar Türkiye şampiyonu oldum, milli takımda da şampiyon olarak İspanya'ya gitmeye hak kazandık. İspanya'da Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil edip, Avrupa şampiyonu olarak geri dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sporculardan Süleyman Can Durmuş da, "5. Ayak Ustalar Turnuvası gençler kategorisinde şampiyon oldum, Türkiye şampiyonu oldum. Düzenlenecek olan Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dart'ta Şanlıurfalı gençlerin hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dart'ta Şanlıurfalı gençlerin hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika
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