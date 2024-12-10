Darüşşafaka'nın Tarihi Jimnastik Salonu Modern Kütüphaneye Dönüştürüldü - Son Dakika
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Darüşşafaka'nın Tarihi Jimnastik Salonu Modern Kütüphaneye Dönüştürüldü

Darüşşafaka\'nın Tarihi Jimnastik Salonu Modern Kütüphaneye Dönüştürüldü

Fatih Belediyesi, 1912 yılında inşa edilen tarihi jimnastik salonunu kapsamlı restorasyonla modern bir kütüphaneye dönüştürdü. Yeni kütüphane, öğrencilere ve kitapseverlere hizmet verecek.

10.12.2024 11:48  Güncelleme: 11:52
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Fatih Belediyesi tarafından Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na ait olan ve 1912 yılında inşa edilen tarihi jimnastik salonu, yapılan kapsamlı restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarıyla modern bir kütüphaneye dönüştürüldü.

Darüşşafaka'nın binasının 1868'de temelleri atılırken, yıllar içerisinde birçok kez genişletilmiş ve ek yapılarla zenginleştirildi. Bu yapılardan biri olan ve 1912 yılında inşa edilen jimnastik salonu, Birinci Ulusal Mimarlık akımının izlerini taşırken, 1994 yılında kurumun Maslak'a taşınmasının ardından uzun yıllar atıl durumda kalmıştı. Depremler ve çevresel şartlar nedeniyle zarar gören bina, hem mimari hem de tarihi değerleri korunarak yeniden kullanıma kazandırıldı.

Koruma ve yenilik bir arada

Fatih Belediyesi ve ilgili koruma kurullarının ortak çalışmalarıyla restorasyon süreci büyük bir titizlikle yürütüldü. Yapının aslına uygun şekilde korunması için sökülen her tuğla numaralandırıldı ve restorasyonda tekrar kullanıldı. Böylelikle, Darüşşafaka'nın bu önemli mirası, yalnızca bir bina olarak değil, aynı zamanda kültürel bir simge olarak varlığını sürdürecek.

Şimdi kitaplarla dolu bir merkez

Modern bir kütüphaneye dönüştürülen yapı, artık öğrencilere ve kitapseverlere hizmet verecek. Eğitim ve kültürün buluşma noktası haline gelen bu yeni kütüphane, Darüşşafaka'nın 'şefkat ve eğitim' misyonunu yeni bir boyuta taşıyor. Geçmişte gençlerin beden eğitimi için kullandığı salon, şimdi zihinlerin beslenmesi için kapılarını açıyor.

"Tarihi bir mirası gençlerimizle buluşturuyoruz"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bu dönüşümle ilgili olarak, "Fatih, tarihi yapıları koruma ve onları yeni işlevlerle buluşturma konusunda bir örnek teşkil ediyor. Darüşşafaka Kütüphanesi, gençlerimizin ve araştırmacılarımızın yeni buluşma noktası olacak. Fatih Kütüphaneleri'ne kazandırdığımız bu eşsiz yapı, hem tarihi mirasımızın korunması hem de bilgiye erişim açısından önemli bir adım. Gençlerimiz burada hem tarihe dokunacak hem de modern bilgi kaynaklarına ulaşacak. Bu kütüphane, Fatih'in kültürel kimliğine katkı sunan bir yapı olacak. Tarihi bir mirası, gençlerimiz ve kitapseverler için bilgiyle buluşturduk. Fatih Kütüphaneleri, İstanbul'un kültürel hayatına değer katmaya devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darüşşafaka'nın Tarihi Jimnastik Salonu Modern Kütüphaneye Dönüştürüldü - Son Dakika

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