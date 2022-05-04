Datça bayramda boş kaldı - Son Dakika
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Datça bayramda boş kaldı

04.05.2022 19:07
Datça bayramda boş kaldı

Muğla'nın Datça ilçesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bayramda beklenen ilgiyi göremedi.

Muğla'nın Datça ilçesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bayramda beklenen ilgiyi göremedi.

Datça turizmi Ramazan Bayramı'nda umduğunu bulamadı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi ve rüzgarın zaman zaman 50 kilometreyi aşması nedeniyle tur tekneleri deniz turu yapamadı. Sahildeki restoranlar ise boş kaldı. Datça sahil kesiminde oluşan rüzgar ise sörfçülere yaradı. Denizde rüzgar sörfü yapan, sörf tutkunları ise zaman zaman zor anlar yaşamalarına rağmen yaptıkları spordan keyif aldıkları görüldü. - MUĞLA

Datça bayramda boş kaldı
Datça bayramda boş kaldı

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Geri dönüşler başladı Geri dönüşler başladı Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu

Ramazan Bayramı, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Datça bayramda boş kaldı - Son Dakika


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