Datça’da Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 10 Mayıs Dünya Engelliler Günü, Kent Park'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Datça Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen programa yaklaşık 100 engelli bireyin katıldı. Etkinlikte 15 Mayıs'ta 1 günlük temsili askerlik yapacak olan 3 engelli gence asker kınası yakıldı. Kına töreni duygusal anlara sahne oldu. Etkinliğe İngiltere'den gelen Samuel Toma isimli engelli birey de sahnedeki dans performansıyla alanda büyük alkış toplayarak etkinliğe renk kattı. Konuşmasında herkesin birer potansiyel engelli adayı olduğuna dikkat çeken Kaymakam Murat Atıcı, toplumda farkındalığın artması ve engellilere yönelik duyarlılığın geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Günün sonunda müzik eşliğinde eğlenen engelli bireyler ve aileleri, hatıra fotoğrafları çektirerek keyifli bir gün geçirirken, programa Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuz Kapusuz, engelli bireyler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA