Datça'da Gündüz Bakımevi Projesi hayata geçiriliyor

Datça\'da Gündüz Bakımevi Projesi hayata geçiriliyor
19.02.2026 10:20  Güncelleme: 10:22
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'nın İskele Mahallesi'nde Gündüz Bakımevi projesine başladı. İlk adım olarak grobeton dökümüne bu hafta başlanacak ve temel atma işlemi önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça'nın İskele Mahallesi'nde hayata geçirilecek Gündüz Bakımevi projesi için çalışmalar hız kazandı. Projenin ilk adımı olan grobeton dökümünün bu hafta içinde yapılması, önümüzdeki hafta ise temelin atılması planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Münevver Tetik, teknik ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Saha çalışması kapsamında ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yapılması planlanan basketbol sahası ile düğün ve etkinlik alanı için de yerinde keşif gerçekleştirildi. Datçalı vatandaşlar projeden memnuniyet duyduklarını belirterek, "İlçemize bu önemli tesisi kazandıran Muğla Büyükşehir Belediyemize ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

