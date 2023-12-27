Datça'da kıyıya yakın alanda uçan balık görüldü

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde kıyaya yakın bölümde Güney Ege ve Akdeniz'de açık alanlarda yaşayan Uçan Balık görüldü.

Datça Cumhuriyet Meydanı Kumluk Plajı Orfoz Balığı heykel çevresinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çok kosa bir süreliğine görüntülenin Uçan Balığın kendisini kovalayan başka büyük bir balıktan kaçarak sığ sulara sığındığı tahmin ediliyor.

Yüzmesinden yorgun olduğu tahmin edilen Uçak balık çok kısa bir süre görüntülendikten sonra gözden kayboldu.