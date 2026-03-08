Datca'nın Şampiyonu Ali Bahçetepe Vefat Etti - Son Dakika
Datca'nın Şampiyonu Ali Bahçetepe Vefat Etti

Datca'nın Şampiyonu Ali Bahçetepe Vefat Etti
08.03.2026 17:15
Dünyaca ünlü Taekwondo sporcusu Ali Bahçetepe, hastanede hayatını kaybetti. Spor camiasında büyük üzüntü.

Muğla'nın Datça ilçesinin dünya çapında başarılarıyla tanınan sporcusu, Taekwondo GyokPa (Kırış Dalı) Dünya Şampiyonu ve 21 Guinness dünya rekorunun sahibi Ali Bahçetepe tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bahçetepe öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Taekwondo Kırış Dalı'nda uluslararası arenada kazandığı şampiyonluklarla Türkiye'nin ve Datça'nın gururu olan Ali Bahçetepe, kırdığı rekorlarla adını dünya spor tarihine yazdırdı. Datça'da spor salonu işleterek gençlere spor sevgisi aşılayan Bahçetepe, azmi, kararlılığı ve spor ahlakıyla da örnek bir isim olarak tanındı. Tek vuruşta kırdığı 37 beton blok ve göğsü üzerinde saniyeler içinde parçalanan onlarca blokla dikkat çeken Bahçetepe, bu başarılarıyla 'demir yumruk' unvanını alarak Türk sporuna önemli katkılar sundu.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Bahçetepe'nin durumunun son dönemde ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Bahçetepe hayatını kaybetti. Şampiyon sporcunun vefatı spor camiasında ve Datça'da büyük üzüntüye neden oldu. Ali Bahçetepe, Datça'da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Datça Kaymakamı Murat Atıcı başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Datca'nın Şampiyonu Ali Bahçetepe Vefat Etti - Son Dakika

Datca'nın Şampiyonu Ali Bahçetepe Vefat Etti
