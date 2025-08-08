Davraz\'da Dayanışma Anı

Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde yaşlı bir pazarcının arabasından düşen meyveler, çevredekilerin yanı sıra oradan geçen bir ambulans şoförünün de yardımıyla kısa sürede toplandı. O anlara şahit olan vatandaşlar ise telefonlarına sarılarak bu anlamlı anı kaydetti.

Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde Davraz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir pazarcının arabasından düşen kasalardaki meyveler yola saçıldı. Durumu gören yoldan geçen bir ambulans şoförü, aracını kenara çekerek hemen yardıma koştu. Çevredeki vatandaşlar da duruma kayıtsız kalmadı ve yere saçılan meyveleri hep birlikte toplayarak pazarcıya destek oldu.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ambulans şoförü ve çevredeki insanların el ele vererek meyveleri topladığı anlar yer aldı. Görüntüler, sosyal medyada "İnsanlık ölmemiş" yorumlarıyla paylaşıldı. - ISPARTA