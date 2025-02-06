Davut Aydın: 'YESAŞ'ı satın almak istemedim, rüçhan hakkımı kullandım'

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Önceki dönem Yenişehir Belediyesi başkanı Davut Aydın, "YESAŞ'ı satın almak istemedim. Rüçhan hakkımı kullanmak istedim" dedi.

Davut Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ben YESAŞ'a verdiğim dilekçe ile YESAŞ'ı satın almak istemedim. Rüçhan hakkımı kullanmak istedim. Bununla ilgili davamı da sonuna kadar sürdüreceğim. Yenişehir Belediye Meclisinin dünkü toplantısında "Sermayesini yatırmayan ortakların yerine diğer ortakların rüçhan hakkını kullanması için belediye başkanına yetki verilmesi oylanıp, kabul edildi. Rüçhan hakkını kullanmak kötü bir şey ise, Yenişehir Belediyesi niye böyle bir oylama yaptı ve karar aldı? Yenişehir Belediyesi rüçhan hakkını kullanırken iyi de ben kullanınca mı kötü oluyor. Aleyhimde asılsız söylemlerle dolduranlar bu yaptıklarının bedelini elbette hukuk önünde ödeyeceklerdir. Önemli olduğu için tekrar belirtmek isterim ki, satılmayan hiçbir şey alınamaz. Ben de YESAŞ'ı satın almıyorum. Rüçhan hakkımı kullanıyorum. Üstelik Rüçhan hakkımı kullanmak için dilekçeyi de 6-7 ay önce verdim."

Yenişehir de herkes kendisinin kim olduğunu ve ne yaptığını çok iyi bildiğini belirten Davut Aydın, "Benim YESAŞ'ı alacak 28 milyonum yok. Verdiğim dilekçenin tek hedefi de bu şahısları YESAŞ'ı başkalarına peşkeş çekmesini engellemek için verilmiştir. İsmimi, kendi pisliklerini kapatmak için kullananlara tavsiyem şudur ki, benimle uğraşmak yerine yaptıklarının hesabını vermek için çalışmaya başlasalar iyi olur." - BURSA