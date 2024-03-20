DEB-SEN Genel Sekreteri: Gençlik ve Spor Bakanlığı taleplerimize cevap vermiyor

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Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Sekreteri Mehmet Sait Akay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Başkanlığına iki defa yazılı talepte bulunmalarına rağmen yetkililerin taleplerine ve yazılan yazılara cevap vermediğini söyledi.

DEB-SEN Genel Sekreteri Akay, Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına üvey evlat muamelesi yapılmasın 3 yılda bir yapılan banka promosyon sözleşmesi günün şartlarına ve enflasyondaki dalgalanmalar döviz kurları maaş artışları ve yapılan zamlar karşısında yetersiz kaldığını belirterek, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 14/11/2022 13.11.2025 yıllarını kapsayan 3 yıl için 19,750 TL kişi başı peşin olmak üzere 250 TL para puan olarak 20.000 TL olarak kredi kartlarına yansıtılmıştı. Maaş ödeme protokolü 28/11/2022 tarihinde imzalanmış olup, yürürlük tarihi 05.12.2022 şeklinde gerçekleşmişti. Anılan tarihlerde kurum çalışanlarının maaşları ortalama 13,000 TL iken günümüz şartlarında ortalama 40 bin TL ye ulaşmıştır ki buda personelin mağduriyetini gözler önüne sermektedir." dedi.

"Sözleşmenin revize edilmesi gerek"

Sözleşme imza altına alındığı tarih ve günün koşulları arasında gerçekleşen promosyon sözleşmesinin ekonomik farklıklar nedeniyle, bahsi geçen sözleşmenin personel lehine revize edilmesi için zorunluluk hasıl olduğunu belirten Akay, "Sözleşmenin yapıldığı tarihten bugüne ekonomide gerçekleşen dalgalanmalar, enflasyon oranında ki artış ve memur maaşlarına gelen zamlar beklenenden fazla olması nedeniyle sözleşmede geçen tutar çok düşük oranda kalmıştır. Ayrıca, yapılan ihalenin imzalanan sözleşmenin çok düşük tutarda olması bahse geçen sözleşmenin revize edilmesi gerekliliğini destekler nitelikte olmuştur. Açıklanan nedenlerle, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri bir an önce banka promosyonuna ilişkin sözleşmenin revize edilerek günümüz şartlarındaki enflasyon artışı, gerçekleşen maaş zamları da göz önünde tutularak promosyon miktarlarının Personel lehine revize edilmesi gerekmektedir. Üyelerinden gelen yoğun talep üzerine T.C Ziraat Bankası ile arta kalan 20 aylık promosyon tutarı hesaplanarak revize edilmesini, revize edilmemesi halinde 20 aylık Promosyon tutarının maaşlardan kesilerek veya defaten ödenerek sözleşmenin fesih edilmesi talepleri de dikkate alınmalıdır. Bu konuda personelin yaşadığı mağduriyetinde gözetilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin ivedilikle güncelleme yapılması için gerekli işlemleri başlatmalarını beklemekteyiz" dedi. - ERZURUM