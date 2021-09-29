Dedesi gibi gazeteci oldu - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin duayen gazetecilerinden Ömür Bir'in torunu Ömürcan Bir, gazetecilik mesleğine ilk adımı attı.

Ege Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümünde eğitim gören Ömürcan, mezuniyet sevincini arkadaşları ve dedesiyle birlikte yaşadı. 23 yaşındaki genç gazeteci adayı Ömürcan Bir, dedesi Ömür Bir'in Ayvalık'ta yıllarca bu mesleği yaptığını hatırlatarak, "Dedem gazeteciliği en zor şartlarda yaptı. O dönemlerde çekilen fotoğrafların filmlerinin banyo edilmesi, yazılan haber metinlerinin zarflara konularak haber merkezlerine otobüslerle gönderilmesi gibi ağır şartlarda çalıştı. Oysa şimdi gazetecilik internetin hayatımıza girmesiyle en azından haber merkezlerine ulaştırılması konusunda kolaylaştı. Şimdi bu şerefli mesleğin bir ferdi olmak üzereyim. Hayatım boyunca her konuda örnek aldığım dedemin tecrübelerinden de yararlanarak, bu meslekte başarılı olmaya çalışacağım" dedi.

Ayvalık'ın tanınmış gazetecisi Ömür Bir ise, torununun kendi mesleğini seçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün çok gururluyum. Şu anda mesleğe başladığım ilk günlerdeki heyecanı yaşıyor gibiyim. Torunum Ömürcan gerçekten çok şerefli bir mesleği seçti. Tabii ki çok zorlukları da olan bu meslekte torunumun başarısı için ben de elimden gelen desteği vereceğim" diye konuştu. - BALIKESİR