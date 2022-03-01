'Definename' yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

'Definename' yoğun ilgi gördü

01.03.2022 16:37
'Definename' yoğun ilgi gördü

Adana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Definename' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerden büyük ilgi gördü.

Adana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Definename' adlı tiyatro oyunu Adıyamanlı tiyatro severlerden büyük ilgi gördü.

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültür etkinlikleri kapsamında Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturulan 'Definename' adlı oyun beğeni aldı. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen 'Definename' adlı oyun sonrasında Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Bereket, oyunculara teşekkür edip çiçek takdiminde bulundu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Gül: 'Bosna Hersek her zaman bağımsız bir ülke olarak kalacak' Gül: 'Bosna Hersek her zaman bağımsız bir ülke olarak kalacak' BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ'NDE İLK OYUN SAHNELENDİ BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ'NDE İLK OYUN SAHNELENDİ

Adıyaman, Tiyatro, oyunlar, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Definename' yoğun ilgi gördü - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:13 Filistinli genç kıza saldıran İsrail polisinin görüntüleri kamerada!
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:56 Savaş uzarsa ekmeği, yağı ve unu daha pahalıya alacağız!
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
15:41 Rusya-Ukrayna savaşında 'termobarik roket' korkusu: Etkileri ne, kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 16:45:32. #1.12#
SON DAKİKA: 'Definename' yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement