Defne Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Defne Belediye meclisi Mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Defne'nin yeniden ihyası ve inşası için çalışmalarını sürdüren Başkan Halil İbrahim Özgün, istişare içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Defne Belediye meclisi Mart ayı olağan toplantısı belediye binasında gerçekleştirildi.

Başkan Özgün, Defne'nin gelişimi ve vatandaşın refahı için alınan kararların hayırlı olmasını belirterek şeffaf ve kararlı adımlarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - HATAY