Defne Belediyesi\'nden Çocuklara Eğlenceli Etkinlikler

Defne Belediyesi, 3 mahallede düzenlediği etkinliklerle çocuklara eğlenceli bir hafta sonu yaşattı.

Defne Belediyesi; Aşağıokçular, Aknehir ve Sinanlı mahallelerinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde tiyatro gösterileri, eğlenceli yarışmalar, geleneksel oyunlar, yüz boyama gibi birçok aktivite yapıldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, kurulan oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

"Her mahallede bir gülüş, her gülüşte bir umut"

Etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, "Bu güzel gülüşlerin çoğalması için mahalle mahalle yürümeye, çocuklarımız için üretmeye ve Defne'nin dört bir yanına neşe taşımaya devam edeceğiz" dedi. - HATAY