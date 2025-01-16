Defterdardan Kütahya OSB Ziyareti

Yerel

Kütahya İl Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Zeyit Damar, Süleyman Ölçer, Ali Alper Olgun ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin hazır bulundu.

Görüşmede, sanayi bölgesinin ile olan ekonomik katkıları, yatırımlar ve bölgedeki işletmelerin vergi düzenlemelerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Ayrıca, OSB'de son yıllarda hayata geçirilen projeler ve gelişmeler hakkında bilgi paylaşıldı.

Kütahya İl Defterdarı Hatice İşcan Ercoşman, Kütahya OSB'nin ekonomik kalkınmaya sunduğu katkılardan bahsederek, iş birliği ve destek mesajı verdi. OSB Yönetimi ise, Defterdarlık ile yürütülen iş birliklerinin bölgenin sürdürülebilir kalkınması açısından önemini vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı memnuniyet dilekleriyle sona erdi. - KÜTAHYA