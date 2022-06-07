Değirmen Boğazı kuşlara yuva oldu - Son Dakika
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Değirmen Boğazı kuşlara yuva oldu

07.06.2022 13:27

Değirmen Boğazı kuşlara yuva oldu Kuş evi kültürünü Balıkesir'de yaşatıyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal dokusuna saygılı bir şekilde düzenlenen Değirmen Boğazı, binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

Değirmen Boğazı kuşlara yuva oldu

Kuş evi kültürünü Balıkesir'de yaşatıyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal dokusuna saygılı bir şekilde düzenlenen Değirmen Boğazı, binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Alana, 230 kuş evi yerleştiren Büyükşehir hem Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze ulaşan kuş evleri kültürünü Balıkesir'de yaşatıyor hem de ziyaretçilerine kuş cıvıltılarıyla huzur bir atmosfer sunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı-İslam medeniyetinin hayvanlara gösterdiği şefkat ve merhametin günümüzdeki estetik yansımalarından biri olan kuş evi geleneğini yaşatıyor. İnsanlarla doğayı paylaşan tüm canlılara kucak açan Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıl önce Değirmenboğazı Mesire Alanı'nda yaptığı düzenleme alanına yerleştirdiği 230 kuş evi bir taraftan estetik bir görüntü sağlarken diğer taraftan da sağladığı korunaklı yaşam alanı sayesinde kuşların uğrak noktası haline geldi.

Kuş evi kültürü Balıkesir'de yaşıyor

Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze ulaşan kuş evleri kültürünü Balıkesir'de yaşatıyor. Değirmen Boğazı'nda yaptığı düzenleme çalışmalarında yerleştirdiği 230 kuş evi, hem kuşların olumsuz hava koşullarından etkilenmeden barınabilmelerini sağlarken hem de estetik bir görüntü kazandırıyor. Yaşam alanları günden güne azalan kuşların yaşam alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'ndan Peyzaj Mimari Güliz Çetin "Kuşların yaşam alanlarını daha korunaklı hale getirmek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik" dedi.

Korunaklı bir yuva oldu

Kuş evlerini Değirmen Boğazı gibi doğal alanlarda kullandıklarını belirten Peyzaj Mimari Güliz Çetin "Bu sayede kuşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesini sağlıyor, rahatlıkla yuvalarını kurabilecekleri, yavrularını yetiştirip doğaya salabilecekleri ortamları oluşturuyoruz. Çocuklarımızın ilgisini çekmek ve farkındalığını artırmak için de kuş evlerini rengarenk bir şekilde planladık. Buraya gelen ziyaretçiler, evlerin içinde birçok kuşun yuva yaptığını görebilirler. Kuş evleri hem güzel bir görüntü oluşturuyor hem de amacına hizmet ediyor." açıklamasında bulundu.

Değirmen Boğazı kuşlara yuva oldu
Değirmen Boğazı kuşlara yuva oldu
Değirmen Boğazı kuşlara yuva oldu
Değirmen Boğazı kuşlara yuva oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Balıkesir, Selçuklu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Değirmen Boğazı kuşlara yuva oldu - Son Dakika

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