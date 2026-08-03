Trabzon’da Değirmendere Vadisi ıslah edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon’da Değirmendere Vadisi ıslah edilecek

Trabzon’da Değirmendere Vadisi ıslah edilecek
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ'nin Değirmendere Vadisi Islahı 3. Kısım projesi kapsamında 3 kilometrelik güzergahta taşkın kontrol duvarları inşa edilecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile yürütülecek çalışmalarla bölge, ulaşım ve rekreasyon alanlarıyla yeni bir yaşam koridoruna dönüşecek.

Trabzon'da taşkın riskini azaltacak ve kente yeni bir yaşam alanı kazandıracak önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilecek "Trabzon-Ortahisar Değirmendere Vadisi Islahı 3. Kısım" projesiyle Değirmendere Vadisi'nin önemli bir bölümü modern bir görünüme kavuşacak.

Proje çerçevesinde, 1. Etap olarak Değirmendere Köprüsü ile Yeni Otogar arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta betonarme taşkın kontrol duvarları inşa edilecek. Böylece olası taşkınlara karşı yerleşim alanları, ulaşım altyapısı ve çevrede bulunan yapılar güvence altına alınacak.

Çalışmalar, kurumlar arası iş birliği içerisinde yürütülecek. DSİ tarafından taşkın kontrol yapıları inşa edilirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise kamulaştırma işlemleri ile ulaşım yolları ve rekreasyon alanlarına yönelik proje ve uygulamaları hayata geçirecek. Bu sayede bölge, yalnızca taşkın güvenliği açısından değil, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal yaşam alanları bakımından da önemli bir dönüşüm yaşayacak.

İhale sürecinin 2026 yılı Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan proje tamamlandığında, Değirmendere Vadisi taşkınlara karşı daha güvenli hale gelirken, modern şehircilik anlayışına uygun düzenlemelerle Trabzon'a değer katan yeni bir yaşam koridoru oluşturulmuş olacak.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon’da Değirmendere Vadisi ıslah edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp “dedektif oyunu“ incelemiş Güllü iddianamesinde kan donduran detay: Annesini aşağı atıp "dedektif oyunu" incelemiş
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu
Düğün dönüşü kabus oldu Anne öldü, baba ile kızı yaşam savaşı veriyor Düğün dönüşü kabus oldu! Anne öldü, baba ile kızı yaşam savaşı veriyor

12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:38
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 13:04:41. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon’da Değirmendere Vadisi ıslah edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.