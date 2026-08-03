Trabzon’da Değirmendere Vadisi ıslah edilecek

Trabzon'da taşkın riskini azaltacak ve kente yeni bir yaşam alanı kazandıracak önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilecek "Trabzon-Ortahisar Değirmendere Vadisi Islahı 3. Kısım" projesiyle Değirmendere Vadisi'nin önemli bir bölümü modern bir görünüme kavuşacak.

Proje çerçevesinde, 1. Etap olarak Değirmendere Köprüsü ile Yeni Otogar arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta betonarme taşkın kontrol duvarları inşa edilecek. Böylece olası taşkınlara karşı yerleşim alanları, ulaşım altyapısı ve çevrede bulunan yapılar güvence altına alınacak.

Çalışmalar, kurumlar arası iş birliği içerisinde yürütülecek. DSİ tarafından taşkın kontrol yapıları inşa edilirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise kamulaştırma işlemleri ile ulaşım yolları ve rekreasyon alanlarına yönelik proje ve uygulamaları hayata geçirecek. Bu sayede bölge, yalnızca taşkın güvenliği açısından değil, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal yaşam alanları bakımından da önemli bir dönüşüm yaşayacak.

İhale sürecinin 2026 yılı Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan proje tamamlandığında, Değirmendere Vadisi taşkınlara karşı daha güvenli hale gelirken, modern şehircilik anlayışına uygun düzenlemelerle Trabzon'a değer katan yeni bir yaşam koridoru oluşturulmuş olacak.