Değirmendere'nin geleceğini şekillendirecek tasarımlar belirlendi

28.04.2026 14:18  Güncelleme: 14:19
Trabzon şehir merkezinde uzun yıllardır faaliyet gösteren küçük sanayi alanlarının yerleşim alanları dışına taşınması ve mevcut bölgelerin çağdaş yaşam alanlarına dönüştürülmesi amacıyla düzenlenen Ortahisar Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 Kasım 2025 tarihinde ilan edilen Ortahisar Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması sonuçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yarışmaya Türkiye'nin farklı illerinden toplam 49 projenin katıldığını ve uzman isimlerin yer aldığı jürinin, 26-27 Nisan 2026 tarihlerinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödül alan projelerin belirlendiğini açıkladı.

Başkan Genç, yaptığı açıklamada "Mimar Doç. Dr. Deniz Aslan, Mimar Ömer Selçuk Baz, Yüksek Mimar Bünyamin Derman, Şehir Plancısı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Hüseyin Erkan, Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Oktan Nalbantoğlu, Mimar Prof. Dr. Cenap Sancar ve Jüri Başkanı Şehir Plancısı Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk'ten oluşan kıymetli jürimizin değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülünü Süleyman Can Çınkılıç ve ekibi kazanırken, ikincilik ödülü Ervin Garip ve ekibine, üçüncülük ödülü ise Batu Kepekçioğlu ve ekibine verildi. Mansiyon ödüllerine ise Derya Ekim Öztepe, İbrahim Alp ve Furkan Şanlı'nın ekipleri layık görüldü. Her detayı dikkate alarak yaptıkları titiz değerlendirmelerinden dolayı değerli jüri üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yarışmaya katılan tüm proje ekiplerine teşekkür eden Başkan Genç, "Dereceye girenleri tebrik ediyorum. Bu yarışma, kentsel dönüşüm ve planlı şehirleşme çalışmalarımızın önemli bir adımı olmuştur. Sanayi mahallemizin geleceğine yön verecek tasarımlar ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde sergi, ödül töreni ve kolokyum programı düzenleyerek bu projeleri hemşehrilerimizle paylaşacağız" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ortahisar, Trabzon, Yerel, Son Dakika

