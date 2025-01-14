DEM Parti'den Barış Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DEM Parti'den Barış Vurgusu

Geniş Video İzle

Tuncer Bakırhan, barışın inşası için ortaklaşma ve iktidarın adım atması gerektiğini belirtti.

14.01.2025 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti grup toplantısı

"Barışın inşası için hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Devir eşit temelde barış elinin uzatılması devridir"

ANKARA - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Barışın inşası için hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Devir eşit temelde barış elinin uzatılması devridir" dedi.

Bakırhan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Barışın inşası için hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Devir eşit temelde barış elinin uzatılması devridir. Ellerin barışa açılması devridir. El ele verip barışı inşa etme devridir. Bugüne kadar Sayın Bahçeli'den muhalefete ve toplumsal kesimlere kadar iyiniyetli her adıma olumlu karşılık verdik. Toplumda bu konuda büyük bir ortaklaşma gerçekleşti. İlk defa Türkiye'de siyasi partilerin büyük çoğunluğu dönemsel çıkarlarını bir tarafa bırakarak demokratik çözüme büyük destek verdi. Sayın Abdullah Öcalan verdiği iki mesajda da barışı inşa etme gücünün olduğunu ifade etti. Artık sıra iktidardadır. İktidar bir an önce demokratikleşme ve Kürt sorunu eksenindeki sorunları giderecek adımlar artık atsın, atmalıdır" dedi.

Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin İmralı heyetinin ikinci ziyareti ve heyetin ne zaman açıklama yapacağına ilişkin soruya, "Heyet İmralı'ya ne zaman gidecek bilmiyoruz. Bizde izliyoruz. Umarım en yakın zamanda giderler" ifadelerini kullandı.

Heyetin basın açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin Bakırhan, "Heyetimizin birinci görüşmeye ilişkin somut paylaşımlarını yaptı. İkinci bir görüşme olursa sizleri bilgilendirir" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin değerlendiren Bakırhan, "Bahçeli'nin söylediği 'Sorunlar yok sayılarak çözülmez. Türkiye'nin demokratik sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez. Dolayısıyla İmralı'dan nasıl bir çağrı geleceğini bilmiyoruz. O çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor, o kapıların açılması gerekiyor" diye konuştu.

Liderlerle görüşme olur mu sorusuna Bakırhan, "Zemin, şartlar uygun olursa biz herkesle görüşürüz" cevabını verdi.

DEM Parti\'den Barış Vurgusu
Kaynak: İHA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, Türkiye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel DEM Parti'den Barış Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:02:23. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti'den Barış Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.