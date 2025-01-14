DEM Parti\'den Barış Vurgusu

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DEM Parti grup toplantısı

"Barışın inşası için hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Devir eşit temelde barış elinin uzatılması devridir"

ANKARA - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Barışın inşası için hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Devir eşit temelde barış elinin uzatılması devridir" dedi.

Bakırhan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Barışın inşası için hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Devir eşit temelde barış elinin uzatılması devridir. Ellerin barışa açılması devridir. El ele verip barışı inşa etme devridir. Bugüne kadar Sayın Bahçeli'den muhalefete ve toplumsal kesimlere kadar iyiniyetli her adıma olumlu karşılık verdik. Toplumda bu konuda büyük bir ortaklaşma gerçekleşti. İlk defa Türkiye'de siyasi partilerin büyük çoğunluğu dönemsel çıkarlarını bir tarafa bırakarak demokratik çözüme büyük destek verdi. Sayın Abdullah Öcalan verdiği iki mesajda da barışı inşa etme gücünün olduğunu ifade etti. Artık sıra iktidardadır. İktidar bir an önce demokratikleşme ve Kürt sorunu eksenindeki sorunları giderecek adımlar artık atsın, atmalıdır" dedi.

Bakırhan, grup toplantısının ardından gazetecilerin İmralı heyetinin ikinci ziyareti ve heyetin ne zaman açıklama yapacağına ilişkin soruya, "Heyet İmralı'ya ne zaman gidecek bilmiyoruz. Bizde izliyoruz. Umarım en yakın zamanda giderler" ifadelerini kullandı.

Heyetin basın açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin Bakırhan, "Heyetimizin birinci görüşmeye ilişkin somut paylaşımlarını yaptı. İkinci bir görüşme olursa sizleri bilgilendirir" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin değerlendiren Bakırhan, "Bahçeli'nin söylediği 'Sorunlar yok sayılarak çözülmez. Türkiye'nin demokratik sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez. Dolayısıyla İmralı'dan nasıl bir çağrı geleceğini bilmiyoruz. O çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor, o kapıların açılması gerekiyor" diye konuştu.

Liderlerle görüşme olur mu sorusuna Bakırhan, "Zemin, şartlar uygun olursa biz herkesle görüşürüz" cevabını verdi.