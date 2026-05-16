Dem Parti'den Yüksekova'da Yürüyüş: Sorumluluk Alın, Barış İçin Adım Atın

(HAKKARİ) - Haber: Viyan ORHAN

DEM Parti'nin 81 ilde "Barış İçin Adım At" temasıyla düzenlediği yürüyüş ve basın açıklaması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yapıldı. Açıklamada, hükümete sürece ilişkin somut adımlar atma çağrısında bulunuldu.

DEM Parti'nin "Barış İçin Adım At" temasıyla 81 ilde düzenlediği etkinlik Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yapıldı. Yüksekova DEM Parti İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, sloganlar eşliğinde Zagros İş Merkezi önüne kadar yürüdü. Yürüyüşe DEM Parti Hakkari il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra Yüksekova Belediye Eş Başkanları, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, eski Milletvekili Said Dede, DBP il yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Zagros İş Merkezi önünde yapılan basın açıklamasını okuyan DEM Parti Yüksekova İlçe Eş Başkanı Şeyda Bellier, şunları söyledi:

"Abdullah Öcalan'ın, '27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın üzerinden tam 15 ay geçti. Öcalan'ın çağrısının ertesi günü hareket ateşkes ilan etti ve iki ay sonra da 12. Kongresi'ni toplayarak kendini feshetti. Akabinde 30 kişilik Barış ve Demokratik Toplum Grubu, silah yakma eylemini gerçekleştirerek 40 yılı aşkındır sürdürdüğü silahlı mücadeleyi sonlandırmaya dönük bir irade ortaya koydu. Bu süreçte ise yalnızca bir siyasi partinin dahil olmadığı, ortak bir akıl ve iradeyle bir Meclis Komisyonu kuruldu. Ancak bu 15 aylık süreçte, bu komisyon raporu dışında somut bir adım atılmamış, atılmış değildir."

"BARIŞ, ALDIĞIMIZ NEFES KADAR TEMEL BİR İHTİYAÇTIR"

Hasta ve siyasi tutsaklar hala cezaevinde. Özgürlük yasalarına ilişkin net bir söylem dahi kurulmamaktadır. Kayyum rejimi hala yürürlüktedir. Baş müzakereci Abdullah Öcalan'ın statüsü ise henüz yasal bir çerçeveye kavuşturulmuş değildir. Siyasi iktidar, süreci bekletmeye ve geciktirmeye dönük bir pratik sergilemektedir. Antidemokratik ve hukuksuz tüm uygulamalara 'dur' demek için bugün adım atıyoruz. Ancak bir 100 yıl daha kaybetmemek için, siyasi iktidarın ve demokratik toplum sürecinin gerektirdiği somut ve pratik adımlar atması, Türkiye'nin bugünü ve geleceği için hayati önem taşımaktadır. Siyasi iktidara sesleniyoruz: Meydanlara, sokaklara ve caddelere taşan bu barış iradesine kulak verin. Sorumluluk alın, barış için adım atın. Çünkü barış, şimdi aldığımız nefes kadar temel bir ihtiyaçtır."