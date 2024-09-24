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DEM Parti\'ye Tepkiler Devam Ediyor

DEM Parti kararına tepkiler sürüyor AK Parti İl Başkanı Ocak, Gaffar Okkan'ın şehit edildiği yerde DEM Parti'ye tepki gösterdi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, DEM Partili Kayapınar İlçe Belediye Başkanlığının meclis kararı ile 'Şehit Ali Gaffar...

24.09.2024 17:04
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DEM Parti kararına tepkiler sürüyor

AK Parti İl Başkanı Ocak, Gaffar Okkan'ın şehit edildiği yerde DEM Parti'ye tepki gösterdi

DİYARBAKIR - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, DEM Partili Kayapınar İlçe Belediye Başkanlığının meclis kararı ile 'Şehit Ali Gaffar Okkan' isminin bir spor kompleksinden değiştirilmesine tepki gösterdi. Raşit Ocak, Okkan'ın şehit edildiği yerde yaptığı açıklama ile bu kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yenişehir ilçesi Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda Ali Gaffar Okkan'ın şehit edildiği yerde dikilen anıt önünde basın açıklaması yaparak DEM Partili belediyeye tepkisini gösteren Ocak, "Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır'ın güvenliği ve huzuru için büyük bir özveriyle çalışmış bir kahramandır. Onun ismini silmek, şehrimizin geçmişine ve değerlerine yapılan büyük bir saygısızlıktır. Onun adı, bu şehirde barışın ve kardeşliğin sembolüdür. Bu karardan derhal vazgeçilmelidir" dedi.

Şehrin kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu dile getiren Ocak, yine DEM Partili belediyeler tarafından Sezai Karakoç isminin değiştirilmesine de değindi. Ocak, "Mesele sadece Ali Gaffar Okkan değil. Ne yazık ki, bu kadim şehirdeki tüm değerlere karşı bir saygısızlık söz konusudur. Diyarbakır'ın bir başka önemli değeri olan rahmetli Sezai Karakoç'a yapılanlar da bunun bir göstergesidir. Sezai Karakoç, siyasetin ötesinde, edebiyatımızın müstesna ismi, büyük bir mütefekkir ve şairdir. Halkımızın ortak iradesi ve kararıyla ismi, Diyarbakır'daki bir kültür merkezine verilmiştir. O, bu şehrin sanatını, kültürünü ve özünü temsil eden bir isimdir. DEM'li belediyenin oldubittiye getirerek Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin ismini sessiz sedasız değiştirmeye kalkması, Diyarbakır'ımıza, sanatımıza ve halkımıza yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu şehrin hafızasını ve değerlerini silmeye çalışmak, Diyarbakır'a ihanettir. Bu ihanetten derhal vazgeçilmelidir" diye konuştu.

Ocak, bu tür girişimlerin, şehrin ruhuna darbe vurduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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