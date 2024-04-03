DEM Parti Kars Belediyesi Seçimin İptali İçin Başvuruda Bulundu

Yerel

TACETTİN DURMUŞ

DEM Parti Kars Belediyesi Eş Başkan Adayı Kenan Karahancı, Kars'ta seçimin iptali için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Eğer buradan olumlu bir cevap çıkarsa en kısa sürede Kars halkı hangi partiyi seçiyor ise biz o zaman yeniden seçileni başımız gözümüzün üstünde kabul edeceğiz. Biz şu anda asla ve asla seçilmiş kişiyi Kars Belediye Başkanı olarak kabul etmiyoruz" dedi.

DEM Parti Kars Belediyesi Eş Başkan adayı Kenan Karahancı, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde şehirde ikamet etmeyen 4 bin 180 güvenlik görevlisinin Kars'ta oy kullandığı gerekçesiyle seçimin iptal edilesi için İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sunduklarını açıkladı. Karahancı, Kars halkının gasp edilen iradesine sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Karahancı, şunları söyledi:

"Dışarıdan 4 bin 180 güvenlik görevlisi getirilip burada oy kullanmaları sağlandı. Bu, Kars'ta yaşamayan Kars'ı bilmeyen, Kars'ın havasını solumayan, Kars ile ilgili herhangi bir geçmişi olmayanların bir günlük Kars ziyaretiyle şehre gelip Kars'ın ve Karslı'nın iradesine ipotek konmasıdır. Bu bağlamda biz de bunu yanlış bulduğumuzu bunun Kars halkının iradesinin yok saldığını belirterek bu konuda gereken girişimler yaptık. Elde ettiğimiz bir belge ve bilgiler ile görüntüleri İlçe Seçim Kurulu'na ileterek seçimin iptali için gereken her türlü girişimi yapacağımızı söyledik ve başvurumuzu bu şekilde gerçekleştirmiş olduk" dedi.

"ŞU ANDA SEÇİLMİŞ KİŞİYİ KABUL ETMİYORUZ"

Seçimin iptali yönünde karar verilmesini beklediklerini dile getiren Karahancı, "Eğer buradan olumlu bir cevap çıkarsa en kısa sürede Kars halkı kendisini hangi partide görmesi gerekiyorsa hangi partiyi seçiyor ise biz o zaman yeninden seçileni başımız gözümüzün üstünde kabul edeceğiz. Kars Belediyesi'ni, Kars halkının iradesini yansıttığını söyleyeceğiz. Oysa biz şu anda asla ve asla seçilmiş kişiyi Kars Belediye başkanı olarak kabul etmiyoruz. Kaderimizi belirlemelerini kabul etmiyoruz. Bu bağlamda söylüyoruz ki Karsımıza, seçmenimize ve Kars halkına kesinlikle ve kesinlikle sözümüzdür, biz bunların bu usulsüzlüğünü kabul etmiyoruz ve sonuç itibarıyla bekliyoruz ve diyoruz ki bir an evvel usulsüzlük giderilsin ve yeniden seçime gidilsin" diye konuştu.