DEM Parti Tunceli\'de eylem yaptı, Kordu Öcalan\'ın fiziki özgürlüğünü istedi

(TUNCELİ) - DEM Parti Tunceli İl Başkanlığı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının 27. yılı nedeniyle açıklama yaptı. DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Öcalan'ın fiziki özgürlüğü ve çalışma koşulları sağlanmadan Türkiye'de gerçek anlamda bir barış ve demokratik toplum sürecinin gelişmesini beklemenin büyük bir yanılgı olacağını söyledi.

DEM Parti Tunceli İl Başkanlığı, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının 27. yılı nedeniyle Sanat Sokağı'nda eylem yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı açıklamaya DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da katıldı.

DEM Parti Tunceli İl Eş Başkanı Özcan Ateş, Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışını "uluslararası komplo" olduğunu savundu. Öcalan'ın özgürlüğünün demokratik çözüm ve kalıcı barış açısından önemli olduğunu belirten Ateş, şöyle konuştu:

"KÜRT SORUNUNUN DEMOKRATİK VE HUKUKİ ÇÖZÜMÜ GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR"

"9 Ekim 1998'de başlatılan uluslararası komplo yalnızca Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasını hedeflemedi. Bu komplo ile Kürt halkının özgürlük iradesine, demokratik çözüm umuduna bir darbe vurulmak istendi. Sayın Öcalan'ın yıllardır sürdürdüğü demokratik çözüm ısrarı, komplonun boşa çıkarılmasının en güçlü kanıtıdır. İlk adım olarak Sayın Öcalan'ın özgürce yaşayabileceği ve çalışabileceği koşullar derhal oluşturulmalıdır. Kürt halkının varlığı ve kimliği anayasal güvenceye alınmalıdır. Kürt sorununun demokratik ve hukuki çözümü güvence altına alınmalıdır. Demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Sayın Öcalan'ın özgürlüğü bir lütuf değil, demokratik çözümün ve onurlu barışın tarihsel gereğidir. 28 yıldır İmralı'da tutulan Sayın Öcalan özgürleşmeden sürecin yürümesi de barışın kalıcı hale gelmesi de mümkün değildir."

"ÖCALAN'IN FİZİKİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI SAĞLANMALI"

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da Türkiye'de Kürt sorununun demokratik çözümünün sağlanması ve farklı halkların kendilerini hukuki güvence altında ifade edebilmesi gerektiğini belirtti. Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün ve çalışma koşullarının sağlanması çağrısında bulunan Kordu, şöyle konuştu:

"Komplolarla, inkarla devam eden bir süreç kapanmak zorundadır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Kürt sorununun demokratik çözümü gerçekleşmeli. Türkiye'de yaşayan bütün halkların kendilerini hukuki olarak ifade edebileceği, yasal güvenceye kavuşacağı bir yaşamın adımlarının çok daha güçlü atılması gerektiğini buradan belirtiyoruz. Bu adımlardan bir tanesi, Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın mutlaka çalışma koşullarının ve toplumla buluşma koşullarının eşit bir şekilde yürüteceği demokratik mücadele sürecinin önünün açılmasıdır. Bunun için kendisinin fiziki özgürlüğünden tutun, çalışma koşullarının mutlaka sağlanması gerekiyor. Bu sağlanmadan Türkiye'de gerçek anlamda bir barış ve demokratik toplum sürecinin gelişmesini beklemek büyük bir yanılgı olur."