DEM Partili Abdullah Zeydan: Van halkının iradesini savunacağız

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31 Mart'ta Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan, ancak seçilme hakkı Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınan DEM Partili Abdullah Zeydan, "Van halkının, 245 bin insanın onurunu ve şerefini kurtarmak bizim namus ve şeref borcumuzdur. Biz halkımızın iradesini her yerde savunacağız" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı. DEM Parti Van İl Binası önünde açıklama yapan Zeydan, şu ifadeleri kullandı:

"Van halkının yüksek iradesiyle partisini sahiplenmesi 14 belediyenin 14'ünü alması, bu AKP'li hukuksuzları harekete geçirmiş. Cuma gecesi hiçbir yetkisi olmamasına rağmen kanunsuzluk yapıyorlar biliyoruz ama kesinleşmiş bir kararı hiçbir yetkisi olmamasına rağmen mahkeme, iki gün önceki gece bu kesinleşmiş kararı başsavcılık talimatıyla ortadan kaldırmış. ve bu bahaneyle AKP koşarak gitmiş Van İl Kurulu'na itiraz dilekçesinde bulunmuş. Peki ben adaylık başvurusu yaptığım zaman siz neden itiraz etmediniz? Benim adaylığımı YSK kabul ettiğinde, ilana çıkarttığında, seçilebilme şartlarının oluştuğunu dünyaya ilan ettiğinde neden itiraz etmediniz? Bu açık ve seçik Van halkına karşı, Kürt halkına karşı, bu ülkede yaşayan 85 milyonun iradesine karşı yapılan bir darbedir. Bunun benim şahsımla ve ismimle bir alakası yok. Biraz hukuka ve halkın iradesine inanan vicdan sahibi herkes bu hukuksuzluğun karşısında durmalı. Biz halkımızın özgür iradesiyle seçildik. Van halkının, 245 bin insanın onurunu ve şerefini kurtarmak bizim namus ve şeref borcumuzdur. Bu hukuksuzluğu yapanlar, bu halkın iradesini ezerek o koltuğu oturmayı düşünenler... Bunu kabul edersem şerefsizim. Biz halkımızın iradesini her yerde savunacağız, sokaklarda, parklarda savunacağız. ve halkımıza çağrı yapıyoruz; iradenize sahip çıkın, iradenizle oynayan o insanlara fırsat vermeyin. Bu yanlış karar YSK'dan dönene kadar biz hakkımızı arayacağız, asla boyun eğmeyeceğiz."

Açıklamanın ardından şehir merkezine yürümek isteyen DEM Partililere polis müdahale etti.