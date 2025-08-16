Demet Akalın Bahçelievler'de Yaz Konserinde Sahne Aldı

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında ünlü sanatçı Demet Akalın sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde, vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konseri etkinliğinde ünlü sanatçı Demet Akalın, Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı'nda sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Akalın, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahne performansı ve enerjisiyle beğeni toplayan ünlü sanatçı, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

"Konserlerin fiyatları yüksek ama biz herkesi bu tür etkinliklere davet ediyoruz"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Herkese iyi eğlenceler dilerim. Ben Demet hanıma çok teşekkür ederim, bizi kırmadı geldi. Biz Demet hanımı iki şey nedeniyle seviyoruz. Bir, Demet hanım gerek sahne duruşunda gerekse sanat hayatı duruşunda gençlere bir abla örneği. İki ise, eşi Okan bey ve kızıyla Aile Yılı'nda da sanatta ailesiyle olabildiği için teşekkür ediyorum. Belediye olarak sosyal tesisler yapıyoruz. Halkımız için kıraathane açıyoruz. Şu anda konserlerin fiyatları yüksek ama biz herkesi bu tür etkinliklere davet ediyoruz. Gariban-zengin, komşularımızın ayrımını yapmadan herkesi davet ediyoruz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi. - İSTANBUL