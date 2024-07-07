Demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Yerel

Demir korkuluğa kafası sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

OSMANİYE - Osmaniye'de oyun oynarken demir korkuluğa kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Mehmet Nuri Arıoğlu ilkokulunda girişinde oyun oynayan çocuk korkuluklara kafasını soktu. Daha sonra kafasını çıkaramayan çocuk, ağlamaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri çocuğunu önce sakinleştirdi daha sonrada sıkıştığı yerden kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk rahat nefes aldı.