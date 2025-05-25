Demirci\'de Geleneksel Yağmur Duası ve Hayır Yemeği Yapıldı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kulalar Mahallesi'nde geleneksel hale gelen yağmur duası ve hayır yemeği programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kulalar Mahallesi İlkokulu bahçesinde düzenlenen hayır yemeği öncesinde Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Daha sonra kuraklığa karşı yağmur duası yapıldı. Ardından mahalle gençleri tarafından misafirlere 5 çeşit yemek ikramında bulunuldu. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı programda konuşan Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Uçar, "Mahallemizin yıllardan bu yana gelen bir geleneğini yaşatıyoruz. Bu yılki etkinliğimize yaklaşık 10 bin misafirimiz katıldı. Allah dualarımızı kabul eylesin. Katılan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Programa Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ve MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz da katıldı. - MANİSA